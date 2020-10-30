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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Azerbaycan, Ermenistan’a ait “Osa” uçaksavar roket sistemini imha etti

- Azerbaycan, Ermenistan’a ait “Osa” uçaksavar roket sistemini imha etti

-İmha edilen uçaksavar sistemine ait görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Aksav Uçaksavar 


- Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait Osa tipi uçaksavar roket sistemini imha etti. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait Osa tipi uçaksavar roket sistemini yerel saatle 20.25 civarında nokta atışıyla imha ettiği belirtildi. Bakanlık, imha edilen uçaksavar sistemine ait görüntüleri paylaştı.
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