- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor



- Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusuna bağlı topçu birliklerinin işgalci Ermenistan'a ait hedeflere sarsıcı darbelerle vurmaya devam ettiğini belirtti.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun topçu bataryalarının ve çok namlulu roketatar sistemlerinin ateş açmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.



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