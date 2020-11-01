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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri konvoy imha etti

- Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri konvoy imha etti

-Ermeni konvoyunun imha edildiği anlar

( BAKÜ ) BAKÜ

Askeri Konvoy 


- Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait askeri konvoyu imha etti. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan güçlerini imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00’de Hocavend yönünde hareket eden Ermenistan ait askeri konvoyun havadan ve karadan nokta atışıyla vurularak imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
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