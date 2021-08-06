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- Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek için gönderilen 200 kişilik ekip yola çıktı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek için gönderilen 200 kişilik ekip yola çıktı

- Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek için gönderilen 200 kişilik ekip yola çıktı

Gönderilen ekipten görüntüler

Orman Yangınları İtfaiye Aracı Yangın Helikopter Yangına Müdahale 

-Detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan'ın orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek için gönderdiği 200 kişilik ekip Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 4’üncü ekip Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla hazır duruma getirilen 200 kişilik yangına müdahale ekibinin Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan yola çıktığı belirtildi. Azerbaycan daha önce de destek için 1 amfibi uçak, 1 helikopter, 93 itfaiye aracı, 510 kişilik yangına müdahale ekibini Türkiye'ye göndermişti.
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