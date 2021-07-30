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- Azerbaycan’dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye destek - Türkiye’ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Azerbaycan’dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye destek - Türkiye’ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi

- Azerbaycan’dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye destek - Türkiye’ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi

Gönderilen ekipten görüntüler

Orman Yangınları Yangın Başkent Helikopter Yangına Müdahale 

-Ekibin Türkiye ve Azerbaycan bayrakları tutması
-Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Mirzeyev'in konuşması
-Gönderilen teçhizattan görüntüler
-Detay

( BAKÜ ) - Azerbaycan’dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye destek- Türkiye’ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi BAKÜ

- Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderdi. Azerbaycan’dan orman yangınları ile mücadele eden Türkiye’ye destek geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik yangına müdahale ekibi başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçakla Türkiye’ye gitmez üzere yola çıktı. Türkiye’ye 100 kişilik uzman ekibin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla gönderildiğini belirten Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 100 kişilik ekibinin ilk olarak Muğla ilinin Dalaman ilçesine doğru hareket edeceğini ifade etti.
“Bizden ilave ekip istenirse göndermeye hazırız” Türkiye’de günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler olduğunu vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkat çeken Mirzeyev, “Yangın söndürme ekiplerimiz özel teçhizatla donatılmıştır. Bu, bizim Türkiye gönderdiğimiz ilk grup olacak. Bizden ilave ekip istenirse göndermeye hazırız. Türkiye’ye göndermek üzere 2 helikopter ve 500 kişilik bir ekip hazır bulunuyor. Biz hazır durumda bekliyoruz, gerektiği takdirde göndermeye hazırız” dedi.

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