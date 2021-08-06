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Azerbaycan’dan ekip desteği sürüyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Azerbaycan’dan ekip desteği sürüyor

Azerbaycan’dan ekip desteği sürüyor

Azerbaycan ekibi detay

Orman Yangınları Kurtarma Ekibi Yangın Devam Eden Orman Yangınları İtfaiye Personeli 

-ekip röp

( MUĞLA )- Kardeş ülke Azerbaycan’dan Muğla’daki yangınlar için ekip desteği artarak devam ediyor MUĞLA

- Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için birçok ülke hava aracı desteği sağlarken, kardeş ülke Azerbaycan’dan daha önce gelen 355 personel ve 50 itfaiye personeline ek olarak 2 arama kurtarma ekibi daha geldi. Muğla’ya gelen 2 arama-kurtarma ekibi Ula Yangın Yönetim Merkezi’nde konuşlandı. Ekip yangınlarda arama kurtarma çalışmalarına ve gerekirse söndürme çalışmalarında yer alacağı açıklandı. Azerbaycan ekibi, Türkiye’deki AKUT gibi bir resmi ekip olduklarını belirtirken, kardeş Türkiye’ye orman yangınlarında yardım etmek için geldiklerini söylediler.
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