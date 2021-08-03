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- Azerbaycan’daki orman yangınına müdahale devam ediyor
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Azerbaycan’daki orman yangınına müdahale devam ediyor

- Azerbaycan’daki orman yangınına müdahale devam ediyor

-Yangına müdahale eden helikopterden görüntüler

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 

--Yangına müdahale eden ekiplerden görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan’ın Yardımlı iline bağlı Honuba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan'ın Yardımlı iline bağlı Honuba köyü yakınlarındaki dün ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Honuba köyü yakınlarındaki dağlık arazideki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri ve Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ile bölge sakinlerinden oluşan 130 kişi ve 1 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı. Olumsuz arazi şartları nedeniyle bölgeye itfaiye araçlarının giremediği belirtilen açıklamada, yangını söndürmeye yönelik başlatılan çalışmaların araçlar kullanılmadan yapıldığı belirtildi.
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