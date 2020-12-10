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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Azerbaycan, Dağlık Karabağ Zaferi'ni Kutladı

- Azerbaycan, Dağlık Karabağ Zaferi'ni Kutladı

Törenden detay

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Gökyüzü İlham 

-Bayrakların açılması
-Savaş uçaklarının Azerbaycan bayrağını gökyüzüne çizmesi
-Ermenistan’dan ele geçirilen zırhlıların sergilenmesi
-Türk İHA ve SİHA'ların sergilenmesi
-Detay

( BAKÜ ) - Azerbaycan, Dağlık Karabağ Zaferi'ni kutladı BAKÜ

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Zaferi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Zafer Geçidi Töreni ile kutladı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonun 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanması Bakü'de kutlandı. Azerbaycan'ın gurur günü, Bakü'de bulunan Azadlık Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yerini almasının ardından başladı.
Erdoğan ve Aliyev, "Selam asker" diyerek askerleri selamladı. Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende önce Aliyev ardından da Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Bolu Komando Tugayı'nın da katıldığı törende, savaş uçakları havada duman izi ile Azerbaycan bayrağının renklerini çizdi. Helikopterlerden Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı törende Türk İHA ve SİHA'ların yanı sıra Azerbaycan'ın Ermenistan'dan ele geçirilen zırhlı araçlar sergilendi.
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