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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermeni askeri hedeflerin yok edildiği anları yayınladı

- Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermeni askeri hedeflerin yok edildiği anları yayınladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifadeleri

Geri Çekilme İlham Askeri Araç Savaş Uçağı Helikopter 

-Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Ermeni askeri hedefleri yok ettiği anlar
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( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaşta Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha ettiği anların yeni görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile 44 süren savaşa yönelik yeni görüntüler yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne bağlı Su-25 savaş uçağı ve savaş helikopterleri Ermenistan güçlerine ait askeri hedefleri nokta atışıyla imha ediyor. Savaş uçaklarını fark eden Ermeni askerlerinin kaçamadığı açık bir şekilde görülürken, farklı noktalarda Ermenistan güçlerine ait askeri araçların ve diğer teçhizat yok ediliyor. Dağlık Karabağ’da 44 gün süren ve Ermenistan'ın yenilgisi ile sonuçlanan savaşın ardından Rusya’nın ara buluculuğuyla iki ülke arasında Ermenistan’ın yenilgiyi kabul ederek işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine yönelik anlaşma imzalanmıştı.
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