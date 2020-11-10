Azerbaycan’da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti

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( GENCE ) GENCE



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Azerbaycan’da vatandaşların Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan’a karşı alınan tarihi zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Karabağ ile ilgili masada ve sahada alınan tarihi zafer gece boyu coşkuyla kutlandı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Karabağ zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı. Güvenlik güçlerinin önlemler aldığı kutlamalar sabaha kadar devam etti.



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