Azerbaycan’da Savaşa Rağmen Hasat Devam Ediyor - Azerbaycan’da Savaşın Gölgesinde Çiftçiler İçin Hasat Vakti

-Çiftçilerin lahana toplaması

-Çiftçilerle röportaj

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( BERDE ) - Azerbaycan’da savaşa rağmen hasat devam ediyor- Azerbaycan’da savaşın gölgesinde çiftçiler için hasat vakti BERDE



- BERDE -



-Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı kentlerden birisi olan Berde’deki siviller, top atışlarının gölgesinde tarlalarındaki lahanaları topluyor. Azerbaycan ordusu ile Ermenistan ordusunun arasındaki çatışmaların yoğun olarak devam ettiği bölgelerde yaşayan sivillerin bir kısmı çevre il ve ilçelerdeki akrabalarının yanlarına giderken, bazıları da günlük hayatlarına devam ediyor. Hayati riske rağmen tarlalarında çalışmaya devam eden halk, korkmadıklarını ve Karabağ alınana kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtiyor. Berde’ye bağlı Yenikent Köyünde de tüm tehlikeye rağmen korkmadıklarını ifade eden Azerbaycanlılar, Karabağ alınana kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtiyor. “Ermenistan ateş ediyor ama biz korkmuyoruz” Ermenistan’ın top atışlarına rağmen tarlalarında çalışmaya devam ettiklerimi belirten Ceyhun Abdullayev, ”Her sabah 08:00’den itibaren işimize başlıyoruz. Ateş ediyorlar ama biz korkmuyoruz. Mermiler tarlanın yakınlarına da düşüyor ama yine de işlerimize devam ediyoruz ve kendi evimizde kalıyoruz. Ermenistan terörist bir devlettir onların yaşamaya bile hakkı yok. Türkiye bizim kardeşimizdir” dedi.

"Hiç kimse bir yere gitmiyor, herkes işiyle ilgileniyor" Yakın zamanda Karabağ’ın alınacağını ifade eden Royal Memmedov ise, "Buraya her sabah ekmek paramızı çıkartmak için geliyoruz. Yakın zamanda topraklarımızı geri alacağız ve hayvanlarımızı otlaklara çıkartacağız. Allah ordumuzu korusun. Hiç kimse bir yere gitmiyor ve herkes kendi işiyle meşgul. Paşinyan kim ki biz ondan korkalım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi onlara öyle bir darbe vurduk ki, 10 yıl boyunca bile Ermenistan ordusu kendine gelemez. Herkes topraklarımızı geri almak için mücadele ediyor. Toprak olmasa biz hiçbir şey yapamayız” ifadelerini kullandı.



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