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- Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın

- Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın

havadan görüntü

Yangın Ormanlı Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 

-söndürme çalışmaları detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan’ın Gebele iline bağlı Tikanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gebele iline bağlı Tikanlı köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktı. Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri, 1 helikopter, itfaiye ekipleri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve alevlere müdahalenin sürdüğü kaydedildi.
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