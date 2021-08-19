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- Azerbaycan’da orman yangını
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Azerbaycan’da orman yangını

- Azerbaycan’da orman yangını

-Yangına müdahale anlarından görüntüler

Bild Yangın Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

--Helikopterden müdahale anları

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan’ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide orman yangını çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktığı ve yangını söndürmeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, zorlu arazide rüzgarın da etkisi ile yangına müdahalenin zorlaştığı ve müdahale çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi. Yangına, Bakanlığa bağlı 2 helikopter, çok sayıda itfaiye ekibi, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ile bölge sakinlerinin müdahale ettiği aktarıldı.
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