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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Azerbaycan’da EURO 2020 coşkusu

Azerbaycan’da EURO 2020 coşkusu

-Geçit töreninden detay görüntüler

- - Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi BAKÜ

Milli Takım Başkent İsviçre 


- Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) dört maçına ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Mehter Marşlı geçit töreni düzenlendi.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) dört maçına ev sahipliği yapacak olması nedeni ile Mehter Marşlı geçit töreni düzenlendi.
Başkentteki Haydar Aliyev Merkezi önünde düzenlenen etkinlik, Mehter Marşı eşliğinde başlarken, etkinliğe Türkiye, İsviçre ve Galler milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı.
Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu. Türkiye 2 karşılaşmasını Bakü’de oynayacak A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü’deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak karşılamalara toplam kapasitenin yarısı kadar yani 32 bin seyirci alınacak.
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