( BAKÜ ) - Azerbaycan'da Dağlık Karabağ Zaferi kutlanıyor- Aliyev: "Ermeni faşizmi bir kez daha başkaldırırsa, Azerbaycan demir yumruğu belini kıracak" BAKÜ



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Zaferi için yapılan Zafer Geçidi Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, "Bundan sonra Ermeni faşizmi bir kez daha başkaldırırsa sonuç bu şekilde olacak, Azerbaycan demir yumruğu belini kıracak" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonun 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanması Bakü'de kutlandı. Azerbaycan'ın gurur günü, Bakü'de bulunan Azadlık Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yerini almasının ardından başladı.

Erdoğan ve Aliyev, "Selam asker" diyerek törende bulunan askerleri selamladı. Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Aliyev, halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, "Erdoğan'ın açıklamaları halkı çok sevindirdi. Kardeşim Azerbaycan'ın haklıdır, Azerbaycan tektir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır' demiştir. Türkiye'nin verdiği destek Azerbaycan vatandaşını gururlandırdı, sevindirdi. Bütün dünyaya birlikteliğimizi gösteriyoruz. 44 gün süren operasyon şanlı tarihimizdir, her gün yeni kentler, kasabalar, tepeler alındı. Tarihi, adalet kazansın istedik ve sonunda başardık" dedi.

"Bütün dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğu gördü" diyen Aliyev, "Ermenistan Azerbaycan ile rekabet edemez. Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır" ifadesini kullandı. Ermenistan'ın tehditkar tutumunun operasyonu zorunlu kıldığını ifade eden Aliyev, "Bizim tarihi topraklarımızda Ermenistan işgaline son verdik. Ermenistan bizim topraklarımı işgal etti. Ama biz onları geri püskürttük" ifadelerini kullandı. 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarının saldırıya maruz kaldığını kaydeden Aliyev, bu saldırılara son verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Azerbaycan askeri ileri. topraklarımızı kurtarmalıyız. dedim ve başardık. 44 gün sonunda kazandık. 44 günde işgale son verdik. Her gün bizim şanlı günümüzdür. Her gün iler gittik. Bir gün bile geri dönmedik. Azerbaycan askeri şerefli görevi yerine getirdi. 8 Kasım'da Şuşa'nın kurtarılması önemli. İşgal edilen Şuşa, son kurtarılan topraktır. Şuşa'nın kurtarılmasıyla tarihin seyri değişti, düşman teslim olmaya mecbur oldu. Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalandı. Ermenistan sonunda diz çöktü, teslim oldu ve 'imdat' diledi" diye konuştu.

"Ermenistan'ı savaş alanında yendik" Aliyev konuşmasında, "Ermenistan'ı savaş alanında yendik. 44 günde Ermenistan ordusu yenildi. Azerbaycan gücünü gösterdi. Biz güç topluyoruz dedik ve gücü topladık. Biz haklıydık. Hak adalet bizim tarafımızdaydı. 10 Kasım'da Ermenistan Sözleşmeyi imzalamayı mecbur oldu. bir kurşun atılmadan Kelbecer ve Laçın Ağdam alındı. Bu bizim hem savaş alanında hem de siyasette kazandığımızı gösterir" ifadelerini kullandı. Aliyev açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bu zafer tarihi zaferdir. Bugünü 320 yıldır bekliyordu. Zamanında atılmış adımlar bütün gücümüzü seferber ederek düşmanın başını ezmemiz gerektiğini gösterdi. demir yumruğumuz düşmanın belini kırdı. Kahraman halk olarak bu bayramı kutluyoruz. Bundan sonra Ermeni faşizmi bir kez daha başkaldırırsa sonuç bu şekilde olacak, Azerbaycan demir yumruğu belini kıracak." Aliyev, "Bütün tarihi binalar, mescidler, mezarlıklar düşman tarafından saldırılara uğradı. İhya işlemleri başladı.

Azerbaycan halkının kahramanlığını dile getirmek istiyorum. Düşman mağlubiyete uğrarken bizim şehirlerimiz balistik füzelerle, fosfor bombaları ile saldırılara uğradı. 400 vatandaş yaralandı. 500'den fazla ev yıkıldı. Azerbaycan vatandaşı topraklarından çıkmadı, 'ölmek var dönmek yok. Sonuna kadar gideceğiz'' dedi.

Ermenistan ordusunda 10 binden fazla kaçan var Azerbaycan'da kaçan yok. Yararlılar hastanelerde tedavi edildi. Ve 'bizi iyileştirin savaş alanına dönelim' dediler. Azerbaycan halkı büyüklüğünü gösterdi" diye konuştu.

Daha önce Azadlık Meydanı'nda geçit töreni yapıldığını kaydeden Erdoğan, "Ama bu tarihi bir olaydır. Gün gelecek bugün işgal altındaki topraklarda kaldırılan Azerbaycan, meydanı Azadlık meydanına getirilecek demiştim. Biz bundan sonra ancak ve ancak ilerleyeceğiz. Dağlık Karabağ Azerbaycan'dır yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın Azerbaycan halkı" ifadelerini kullandı.



