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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı

- Azerbaycan'da Covid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı

-Camiden detay görüntüler

( BAKÜ ) BAKÜ

Ethan 


- Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Azerbaycan’da Covid-19 salgının ile mücadele kapsamında ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından belirlenen kurallara göre yeniden açılan camilerde, ibadetler 50 kişi ile sınırlandırılırken, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Karara göre, 18 yaş ve üstü vatandaşların yalnızca Covid-19 pasaportu (aşı veya bağışıklık sertifikası) dair belge ibraz etmeleri şartıyla ibadet yerlerine girişine izin verilecek. 14 yaşından küçüklerin ibadet yerlerine girmesini yasaklayan kararda, 14-18 yaş arasındakilerden ise ibadet yerlerine giriş için Covid-19 pasaportu talep edileceği belirtildi. Azerbaycan'da Covid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 18 Mart 2020 tarihinden bu yana cami ve diğer ibadethanelere giriş yasaklanmıştı.
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