- Azerbaycan'da Covid-19'a karşı aşılama başladı



- Azerbaycan’da bugün başlayan korona virüse karşı aşılama kampanyası kapsamında Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı aşı oldu. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu birçok ülkede aşılama kampanyaları başladı.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı ve yönetim kurulu üyeleri, Azerbaycan’da aşı olan ilk kişilerden oldu. Azerbaycan’da Covid-19 aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü kişilere ve kolluk kuvvetleri tarafından salgın önleyici tedbirlere katılan personellere yapılacak. İkinci etapta ise tıbbi olarak yüksek risk grubunda olan kişilere (Kronik solunum sistemi hastalıkları, hemodiyaliz, diyabet, obezite hastaları) ve en az bir kronik hastalığa sahip 50 yaş ve üzeri kişilere aşılama yapılacak. Azerbaycan hükümeti, aşılama kampanyasında ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanmasını planlıyor. Ülke genelinde aşılama için kullanılan Çin merkezli Sinovac şirketinden alınan 4 milyon doz 'CoronoVac' Covid-19 aşısının ise ülkeye kademeli olarak getirileceği belirtildi. “Azerbaycan için en iyi aşı, bugün kullandığımız Sinovac aşısıdır” Azerbaycan Sağlık Bakanı Şiraliyev, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, aşıların detaylı olarak incelendiğini belirterek, ”Bütün ülkeler halkını aşılamak istiyor. Üretilen aşılar detaylı olarak incelenmiştir. Azerbaycan için en iyi aşı, bugün kullandığımız Sinovac şirketinin ürettiği aşıdır. Kardeş Türkiye’de de aynı aşıdan kullanılıyor. Ülke yönetimi tarafından bize verilen talimata göre ilk aşamada, aşının temin edilmesi sağlanmalıydı. Bu aşı birçok ülkede testten geçirildi ve hiçbir yerde bu aşının negatif bir tarafı veya yan etkisi olmamıştır. Bu da çok önemli bir noktadır. Onun için bu aşı çok etkili” ifadelerini kullandı. Azerbaycan hükümeti, Sinovac'ın geliştirdiği CoronoVac Covid-19 aşısının alınması için 46.1 milyon manat (27.1 milyon dolar) harcamıştı. TABİB Yönetim Kurulu Başkanı Bayramlı, Azerbaycan’ın Türkiye ile ortak yapılan incelemeler sonucunda Türkiye ile aynı aşıyı kullanma kararına vardığını açıklamıştı.



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