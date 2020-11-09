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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Azerbaycan'da Bayrak Günü kutlanıyor - BAKÜ

Azerbaycan'da Bayrak Günü kutlanıyor - BAKÜ

- Bayraklarla yürüyen gaziler - Şehitler Hıyabanı'na karanfil bırakılması - Kutlamalardan detaylar Azerbaycan 'da Bayrak Günü kutlanıyorBAKÜ (AA) - Azerbaycan 'da Devlet Bayrak Günü kutlamaları yapılıyor.Kutlamalar, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarılması dolayısıyla önceki yıllara göre daha coşkulu şekilde gerçekleştiriliyor.Başkent Bakü'de halk, kutlamalar için Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'a ve 20 Ocak Şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'na akın etti.Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar hem Şuşa'nın kurtuluşu hem de Bayrak Günü dolayısıyla birbirini kutladı, sevinç gösterisinde bulundu. Ulusal parkta bayrağı olmayanlara bayrak dağıtıldı.Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret eden vatandaşlar, mezarlara karanfil bıraktı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Karabağ Azerbaycan 'dır" sloganları attı.Üç renkli Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti toplantısında kabul edilmişti.Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan , cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı, 1991'de tekrar milli bayrak olarak benimsemişti.Ülkede 2009'da 9 Kasım günü, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile "Devlet Bayrak Günü" ve resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Gaziler Toplantı Hükümet Bağımsızlık 

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