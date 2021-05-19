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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

- Azerbaycan’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

-Törenden detay görüntüler

Saygı Duruşu Cuma Namazı Dans Gösterisi Öğrenciler Bağımsızlık 

-- Bağcı’nın konuşması

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı başkent Bakü’de törenle kutlandı. Azerbaycan’ın başkent Bakü’de bulunan Türk Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. Törene, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, büyükelçilik müşavirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Törende saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları okundu. Öğrencilerin şiir ve marşlar söylediği törende, dans gösterisi yapıldı. Törende konuşma yapan Bağcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya gençliğine ve Türk gençliğine armağan ettiği bir anlamlı gün olduğunu ifade etti.
19 Mayıs’ın istiklale, istikbale bağımsızlık ve hürriyete atılan ilk adım olduğunu vurgulayan Bağcı, "19 Mayıs’ın bizim için anlamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen milli mücadele hareketidir ve onu iyi anlamak ve anlamaktır. Bütün cephelerde varlık mücadelesi veren Çanakkale’yi düşmana cehennem eden vatan evlatlarının dirilişidir. Milli mücadele meşalesi Bandırma Vapuru’nun hareketiyle yakılmış Samsun’da, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta ve bütün Anadolu’daki meşaleler tutuşturulmuş, Hacı Bayram’da kılınan cuma namazı, okunan dualarla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, milletin temsil edildiği, egemenliğin tek yegane mekanı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir, savaşı kumanda edecek bir merkezin oluşturulmasıyla dönüş bulmuştur” dedi.

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