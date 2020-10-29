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( BERDE ) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Bugün daha dayanışma içindeyiz” BERDE



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Berde ve Terter kentlerini ziyaret ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında, "Siviller arasında panik oluşturmak istiyorlar. Azerbaycan halkı buna uymayacaktır ve bugün daha dayanışma içindeyiz" dedi.

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Dün saatlerinde Gence'ye yapılan füzeli saldırıda 21 sivil hayatını kaybetti, 70 sivil yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve beraberindeki heyet, Berde ve Terter’de incelemelerde bulunduktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Askeri ateşelere ziyaretlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Hikmet Hacıyev, “Smerch füzesi ile Berde kentine ateş açılması sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybettiği, çok sayıda sivil yaralandı. Gördüğünüz gibi Berde şehrinin merkezine ateş açılmıştır. Orada herhangi bir askeri tesis yoktur. Bu tür uluslararası seviyede yasaklanmış silahlarla ateş açmanın tek nedeni sivilleri hedef almaktır. Siviller arasında panik oluşturmak istiyorlar. Azerbaycan halkı buna uymayacaktır ve bugün daha dayanışma içindeyiz” dedi.

Diplomatik misyon temsilcileri ile birlikte Terter’te de bulunduklarını ifade eden Hacıyev, ”Terter’de sivil insanların uğradığı zararı bir daha gördük. Diplomatik misyon temsilcileri Terter’de olduğunda bile Ermenistan yönetimi o kadar kudurmuş ki bombardımanı devam ettiriyordu. Bütün bu suçlar bizim tarafından belgelendiriliyor ve gerekli kuruluşlara verilecektir. Bu raporları uluslararası kuruluşlara vererek değerlendirmelerini talep edeceğiz” dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren ilk defa Avrupa’da SCUD balistik füzesinin kullanıldığını vurgulayan Hacıyev, "Ermenistan tarafından sivillere karşı misket bombası kullanması özellikle endişe verici. Ayrıca balistik füzelerin sivillere karşı kullanılmasını da vurgulamalıyız. Gence'de 500 bin kişi yaşıyor. Bu tür suçlar araştırılmalı ve raporlar yayınlanmalıdır. Elbette objektif ve tarafsız raporlar bekliyoruz. Bu raporlar daha sonra uluslararası topluluğa sunulabilir” diye konuştu.

Başsavcı Kamran Aliyev de, "Gözlemlerimiz tüm bu suçların tek bir merkezden işlendiğini gösteriyor. 27 Eylül'den bu yana savcılık çeşitli ölümlerle ilgili 45 ceza davası açtı. Araştırmacı ekipler her vaka üzerinde çalışıyor. Tarihte bu tür suçların faillerinin sorumlu tutulmadığı bir zaman olmadığına bir kez daha sizi temin etmek istiyorum. Ermenistan yönetimi bundan sorumlu tutulacağı gün uzak değil” ifadelerini kullandı.



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