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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Berde'yi ziyaret etti

Haciyev'in ziyaretinden görüntü

Saldırı Irak 

-Detay

( BERDE ) BERDE

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dün Smerç füzesi ile saldırı gerçekleştirilen Berde'yi ziyaret etti. Füzenin düştüğü bölgeleri gezen Hacıyev, Ermenistan saldırısı ile bir kez daha sarsılan Berde halkı ile sohbet etti. Hacıyev, hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakttı, yetkililerden bilgi aldı.
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