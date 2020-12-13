- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusal lider Haydar Aliyev’i mezarı başında andı

-Çelenk bırakılması



( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’i vefatının 17. yılında mezarı başında andı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babası Haydar Aliyev’in başkent Bakü’de Fahri Hiyaban’da bulunan mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, bakanlar, bürokratlar tarafından da mezarı başında anıldı. Azerbaycan’da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında her yıl düzenlenen anma programları bu yıl gerçekleştirilmedi.



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