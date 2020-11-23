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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşinden örnek hareket

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşinden örnek hareket

Aliyev ve eşinin Camiye ayakkabısız girmesi

İlham Ethan Hassasiyet 

-Ağdam'dan detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii’nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti. Aliyev ve eşi, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde bulunan Ağdam Cuma Camii’nde yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı ve dua etti. Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan’a adeta ders niteliğinde oldu.
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