- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarına başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi. Zağulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulün yaklaşık yarım saat sürdüğü kaydedildi. Görüşmede TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletti. Aliyev ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarından dolayı teşekkür etti. Görüşmede, TBMM Başkanı'nın ziyaretinin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Mustafa Şentop başkanlığındaki heyetin Şuşa'ya yapacağı ziyaretin önemine değinilerek, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında imzalanan müttefiklik ilişkilerine yönelik Şuşa Beyannamesi’nin ilişkileri daha üst seviyeye taşınmasına hizmet ettiği, Azerbaycan ve Türkiye arasında bütün alanlarda başarılı işbirliği olduğu kaydedildi. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan Meclis Başkanlarının Bakü'de yapılacak ilk üçlü toplantısının önemine dikkat çekilen görüşmede, toplantının üç ülke arasındaki mevcut birliği sergilediği belirtildi. Görüşmede Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan arasında kardeşlik ilişkileri vurgulanırken ve Vatan Muharebesi’nin ilk anlarından itibaren hem Türkiye hem de Pakistan'ın Azerbaycan'a verdiği desteğin ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Üç ülke arasındaki işbirliğinin geniş anlamda Avrasya'da işbirliği için yeni bir çerçeve oluşturduğu kaydedilen görüşmede, ayrıca Azerbaycan-Türkiye parlamentolar arası işbirliğinin de başarıyla geliştiği aktarıldı. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da güçlendirileceği ve geliştirileceğine olan inanç ifade edildi. TBMM Başkanı Şentop, bugün Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılacak. Milli Meclis’te düzenlenecek toplantının sonunda "Bakü Beyannamesi" imzalanacak. Yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek olan Şentop, Türk İş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek. Şentop, 29 Temmuz’da Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra Azerbaycan’dan ayrılacak.

