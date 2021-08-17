- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kelbecer ve Laçın bölgelerini ziyaret etti

--Aliyev’in açıklamaları



( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer ve Laçın illerini ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva işgalden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Kelbecer ve Laçın illerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mihriban Aliyeva, sosyal medyada hesabından Kelbecer ve Laçın ziyaretleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Aliyeva’nın paylaşımında konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyu Ermeniler tarafından tahribata uğratılan köylere dikkat çekti. Ermenilerin Kelbeceri terk ederken binaları harabeye çevirdiklerini belirten Aliyev, “Buradaki bütün binaları, Hidroelektrik Santralini hepsini yıkarak gitmişler. Bu Ermeni vahşetinin tezahürüdür” dedi.

“Biz geldik, bayrağımızı kaldırdık ve düşmanı topraklarımızdan kovduk” Kelbecer’deki araç yolunun Ermeniler tarafından inşa edildiğine dikkat çeken Aliyev, “Ermeniler Basarkeçer’den Kelbecer’e gitmek için Laçın koridoruna alternatif bir yol inşa etmişler. Şimdi biz bu yolu kullanıyoruz. Bu yolu Ermeniler inşa ettiğinde Azerbaycan buna ciddi itiraz etmişti. Buna imkan verilmemesi gerektiğini ve bunun Ermenilerin göç siyasetinin bir parçası olduğunu söylemiştik. Bizi dikkate alan olmadı. Biz geldik, bayrağımızı kaldırdık ve düşmanı topraklarımızdan kovduk. Şimdi ise bu yolu kullanıyoruz. Ermeniler ise bu yoldan mahrum oldu” dedi.

“Buralar hiçbir zaman Ermenilerin toprağı olmadı” 30 yıl boyunca Ermenilerin Azerbaycan topraklarını istismar ettiğini belirten Aliyev, “Yıllarca kaynaklarımızı kullanıyorlardı ve evlerimizi yağmalıyorlardı. Sonra ise buranın Ermenilere ait olduğunu söylüyorlardı. Buralar hiçbir zaman Ermenilerin toprağı olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Azerbaycan topraklarını. Biz Azerbaycanlılar kendi topraklarımıza döndük. Düşmanı topraklarımızdan kovarak, ordusunu yok ederek, kahramanlık, fedakarlık göstererek geri döndük” ifadelerini kullandı.

