Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in özel talimatıyla geldiler
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in özel talimatıyla geldiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in özel talimatıyla geldiler

-Gelen ekipten görüntüler

( MUĞLA )- 100 kişilik özel ekip Marmaris yangınında görev yapacak MUĞLA

Geçmiş Olsun Doğal Afet Yangın İlham Orman Yangını 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında görev yapmak üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla görevlendirilen 100 kişilik özel ekip Marmaris’e geldi. Marmaris’te 47 saattir devam eden orman yangını çok geniş bir alanda etkili olurken ekipler gece gündüz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalara Azerbaycan’dan da destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Marmaris orman yangınında görev yapmak üzere 100 kişilik özel ekip oluşturuldu. Azerbaycan’dan gelen profesyonel ekip bugün sabah saatlerinde Marmaris’e ulaşarak göreve başladı.
Azerbaycan’da devlet bünyesinde görev yapan ekibin, sadece yangınlarda değil, diğer doğal afetlerde, arama kurtarma çalışmalarında da başarılı bir şekilde görev yaptığı öğrenildi. Kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen 100 kişilik profesyonel ekibin Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangının değişik bölgelerinde söndürme çalışmalarına katılacağı öğrenildi. (OD-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı