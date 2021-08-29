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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Füzuli ve Şuşa illerini ziyaret etti
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Füzuli ve Şuşa illerini ziyaret etti

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Füzuli ve Şuşa illerini ziyaret etti

Aliyev araç kullanırken konuşması

( BAKÜ ) BAKÜ

Sosyal Medya Açılış Töreni Havalimanı İlham 


- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli ve Şuşa illerini ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyareti kapsamında Fuzuli ve Şuşa illeri arasında yapılan “Zafer Yolu” ve Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndaki inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Eşi Mihriban Aliyeva’nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde konuşan Aliyev, “Sol tarafta Fuzuli Havalimanı’nı, ileride iniş ve kalkış pistini görüyoruz. Birkaç ay içerisinde havalimanı açılışını yapabileceğimiz bir duruma getirilecek diyebiliriz. Havalimanının inşaatına bu yıl başlandı. Daha önce de Füzuli Uluslararası Havalimanı’nın bu yıl açılacağını söylemiştim. Belki dünyada bu kadar bir kısa sürede havalimanı inşa edilmemiştir. Kalkış ve iniş pisti de hazır ve tamamlama çalışmaları yapılıyor. Havalimanının temelini bu yıl attım ve artık inşa çalışmalarında incelemelerde bulunmaya geliyoruz” dedi.
Daha sonra Şuşa şehrine geçen Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Şuşa'da Karabağ Oteli’nin açılış törenine katıldı.
Aliyev, ziyaret kapsamında Şuşa'da Otel ve Konferans Merkezi'nin ve Şuşa'da inşa edilecek olan yeni bir yerleşim alanının da temelini attı.
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