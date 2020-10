- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Ermenistan yönetimini kalan toprakları kendi isteğiyle terk etmesi konusunda uyarıyorum' - 'Topraklarımızı geri alacağız, herkese bunu bilsin'

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın faşist yönetimini, kalan toprakları kendi isteğiyle terk etmesi konusunda uyarıyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, Fuzuli operasyonunun sembolik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan tarihi, kadim yerleşim topraklarına yeniden kavuştu. On binlerce insanın buralara dönmesine izin verdi. Aynı zamanda stratejik açıdan Fuzuli'nin temas hattında birkaç savunma hattını ayırması bize başka bir stratejik avantaj sağlıyor. Çünkü bugünlerde Fuzuli yönündeki askeri güçlerimiz orada savaşıyor ve şimdi Fuzuli’ye hangi taraftan girdiğimiz bir sır değil. Cesaretin bir sonucu olarak, Fuzuli'yi işgalcilerden kurtardık. Ermenistan askerleri silahlarını bırakarak kaçtı. Bugün Fuzuli operasyonunun askeri kitaplarda yer alacağı düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı. “Ermenistan’ı uyarıyorum” Ermenistan’ı işgal ettiği toprakları terk etmesi için uyaran Aliyev, "Ermenistan'ın faşist yönetimini, kalan toprakları kendi isteğiyle terk etmesi konusunda uyarıyorum. Her neyse, onları oradan kovacağız. Onların hiçbir izi kalmayacak. Onları ülkemizden sonuna kadar kovacağız. Kendi isteğiyle çıksın. Bu gece başarılı bir operasyon yapıldı, stratejik zirveler alındı. Henüz bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum, olayları önceden tahmin etmek istemiyorum. Ama bugün muzaffer Azerbaycan Ordusu amacına ulaşıyor ve ulaşacak. Toprak bütünlüğümüz yeniden sağlanıyor ve sağlanacak” dedi.

“Topraklarımızı geri alacağız, herkes bunu bilsin” Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bakın, Fuzuli’ye çirkin bir isim verdiler. Bu isim artık mevcut değil. Madagiz adı yok. Sukavuşan var. Diğer tarihi isimlerimizi geri getireceğiz. Kara örgütün parlamentosunu Şuşa'ya taşıyordunuz, gidin taşıyın bakıyım nasıl yapacaksınız. Bu sahte çetenin liderinin yemin töreninin yapıldığı gün hangi gündü, biz onu yok ettik, yok ettik! Önümüze 7 şart koydunuz, ültimatomla konuştunuz. Hangi koşulu belirlediğini gördün mü? Ne oldu? Birilerinin eteğine tutunur, yere düşer ve Azerbaycan'ı durdurmak için yardım isterdin, Azerbaycan'a durmasını söylerdin. Toprağımızdan çıkın duralım, defolun toprağımızdan duralım. Bunu söyledim, saklamıyorum. Azerbaycan halkı da aynı şeyi söylüyor. Bunu her gün söylüyorum. Kan dökmemize gerek yok, topraklarımız lazım. Topraklarımızı ne şekilde olursa olsun alacağız. Herkesin bilsin." “Ermenistan ordusuna bugünlerde ezici bir darbe indirildi” Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın askeri potansiyelini yok ettiğini belirten Aliyev, "Ermenistan'da bu kadar çok silah nereden geliyor? Ermenistan iflas etmiş bir ülkedir. Ülkenin dış borcu GSYİH'nın yüzde 60-70'i. Bu ekipmanın maliyeti nedir? Şimdiye kadar yok edilen araç sayısı en az 2 milyar dolar. Ancak hala askeri araçları mevcut. Hem işgal edilmiş hem de Ermenistan topraklarında. Onları kim silahlandırıyor? Soru, Ermenistan silahlandığında? Ama bu fakir ülkede bu kadar çok silah ve teçhizatı nereden. Bugün onlara silah ve teçhizat kaçak yollarla veriliyor. Bu soruların cevaplarını istiyoruz" diye konuştu.





loading...