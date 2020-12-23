- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret



- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev’in Gubadlı ilinin Hanlık köyündeki askerlerle sohbet ettiği görülüyor. Galibiyetin masada değil, savaş meydanında alındığını ifade eden Aliyev, "Görüşme süreci devam etseydi bu mesele 30 yıl daha uzayacaktı. Bizi kandırıyorlardı. Bu 27 yıl içinde bakın Ermeniler burada kasaba kurarak yurt dışından Ermenileri getirmişler” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Gubadlı ziyaretinde eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.



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