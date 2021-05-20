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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

HALİKOPTERİN PLAJA İNİŞİ

Helikopter Kışla 

-HALIKOPTER DETAY

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı. Henüz nerden geldiği ve nereye gittiği öğrenilemeyen helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı.
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