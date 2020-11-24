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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Azerbaycan askerleri, sivillerin bölgeyi terk etmesine yardım etti

Azerbaycan askerleri, sivillerin bölgeyi terk etmesine yardım etti

- Azerbaycan askerlerinin bölgeden çıkmaya çalışan insanlarla konuşması - Eşyalarını taşıyan insanlardan detaylar - Azerbaycan askerlerinin eşyaların taşınmasına yardım etmesiBAKÜ (AA) - Azerbaycan askerleri, işgal altındaki bölgelerde yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfusunun bölgeden çıkmasına yardım etti. Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği Azerbaycan 'a ait topraklarda bulunan Ermeni sivil ve askerler bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda olan Ermenilerin kısa süre önce boşalttıkları evleri, kamu binaları ve ormanları yaktığı görüntülere yansımıştı. Buna rağmen Azerbaycan askerlerinin de Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bir görüntüde, Ağdam iline bağlı Abdal Gülablı köyünde evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni siviller, Azerbaycan askerinden yardım istediği görülüyor. Görüntülerde konuşan Azerbaycan lı komutan, karşılaştığı Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık." diyor. Sivil Ermeniler de komutanın dediklerini teyit ederek teşekkür ediyor. Görüntülerde daha sonra Azerbaycan askerlerinin Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşımasına yardım etmesi yer alıyor. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti. Ermeni silahlı güçler, ateşkes gereği 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti. Ermenistan 15 Kasım’da vermesi gereken Kelbecer’i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan ’dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım’da vermeyi taahhüt etmişti. Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan ’a geri verecek.

Kurtarma Operasyonu Çatışma Taahhüt 

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