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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Azerbaycan askerleri Karabağ’a Türk bayrağı dikti

- Azerbaycan askerleri Karabağ’a Türk bayrağı dikti

Karabağ’da Türk bayrağı dikilmesi

( BAKÜ ) BAKÜ


- Azerbaycan askerleri Karabağ’da Türk bayrağı dikti. Azerbaycan’la Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğuyla imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan‘ın çıktığı bölgelere Azerbaycan ordusu yerleşiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karabağ’da bulunan Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikiyor. Görüntüde bayrağı diken askerlerden biri, ”Karabağ’ın kurtarılmasında bize yakından destek olan kardeşimi bir devlet iki millet Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dikilecektir. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.
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