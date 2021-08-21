- Azerbaycan askerleri Afgan çocuklara kucak açtı



- Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganların Kabil Havalimanı çevresindeki bekleyişi sürerken, NATO Barış Gücü’nde görev yapan Azerbaycanlı askerlerin Afgan çocuklara yardımcı olduğu anlar yürek ısıttı. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, birçok ülke tarafından tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın etmeye devam ediyor. Ülkeden kaçma umuduyla havalimanının dışında toplanan Afganların umut dolu bekleyişi bugün de sürerken, bazı aileler kurtarılmaları umuduyla çocuklarını havalimanında görevli askerlere teslim etti. NATO Barış Gücü’nde görev yapan Azerbaycanlı askerler ise ailelerin duvarın üzerinden uzattığı çocuklara kucak açtı. Azerbaycanlı askerlerin, Afgan çocukları kalabalık arasında ezilmekten kurtardığı anlar kameralara yansırken, askerlerin çocuklara gösterdiği özen ve şefkat yürek ısıttı.

