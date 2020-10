Azerbaycan’a destek için yürüdüler

- Havuzbaşında İstiklal Marşının okunması

- Gençlik Spor İl Müdürünün açıklaması

- Yürüyüşe katılanlardan detay

- Fatih Tüzemen açıklamaları

- ERVAK Başkanı Erdal Güzel’in konuşması

- Şerafettin Çakal’ın açıklamaları



( ERZURUM ) -- Masterlar Koşu Grubunca “İki Devlet Tek Millet” sloganıyla kardeş ülke Azerbaycan’a destek yürüyüşü düzenlendi ERZURUM



- Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu ‘’ İki Devlet Tek Millet ‘’ sloganıyla kardeş ülke Azerbaycan’a ortaklaşa destek yürüyüşü düzenlediler. Azerbaycan’a destek için toplanan grup hem Türk bayrağı ve hem de Azerbaycan bayrakları açarak Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent Meydanına kadar yürüdü. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi, bazı vatandaşlar cep telefonları ile yürüyüşü görüntülediler. Destek yürüyüşü yapan grup Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına geldi, burada hep birlikte İstiklal Marşını okudular. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptığı basın açıklamasında, ‘’ Bu gün dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a haklı davasında Ermenistan’a verdiği mücadelede destek için buradayız. Gençlik ve Spor İl müdürlüğü ile Palandöken DSİ Marterlar koşu grubu olarak ‘’ iki Devlet Tek Millet ‘’ sloganıyla çıktığımız yolda kardeş ülke Azerbaycan’a destek için dostluk yürüyüşü için burada bulunuyoruz. Amacımız Erzurum ve Türk halkı olarak Azerbaycan’a ve Azerbaycan askerlerine bu koşu alanından destek olmak. İki ayrı Devlet ama tek millet olan Türk ve Azerbaycan Bayraklarını dalgalandırarak, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya bir kez daha haykırmak ve ilan etmek için buradayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Dağlık Karabağ’da işgalci olan Ermenistan’a karşı haklı bir mücadele veren ve savaşan Azerbaycan ordusuna manevi destek amacıyla Palandöken Marterlar Koşu Grubuyla birlikte ‘’ Dostluk Koşusu ‘’ nu düzenlemeyi kararlaştırdık. Ermenistan yıllardır Dağlık Karabağ’da Müslüman Azerbaycan halkına zulmetmekle kalmayıp, Azerbaycanlı kardeşlerimizi şehit etmişlerdir. Azerbaycan ordusu da işgalci ve Müslümanları katleden Ermenistan’ı topraklarından atmak için savaş vermektedir. Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Azerbaycan’ın haklı davasına destek vermektir. Ülke olarak her zaman Azerbaycan ordusunun yanındayız. Batılı tüm devletlerin destek verdiği şımarık Ermenistan’a karşı Türkiye olarak hep kardeş Azerbaycan’ın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Allah Azerbaycan ordusuna Ermenistan karşısında güç ve kuvvet versin, Mevlam Azerbaycanlı kardeşlerimizi muhafaza kılsın. ‘’ Tek Millet, İki Devlet, Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ‘’ ifadelerini kullandı. Masterler Koşu Grubu elemanlarından Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin Çakal ‘’ Bu gün dost ülke Azerbaycan için Erzurum Palandöken Masterler Grubu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordine ettiği destek yürüyüşüne katıldık. Yürüyüşe katılan her kese teşekkür ederim, Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermek için burada toplanmış bulunuyoruz. Ermeniler bilindiği gibi çoluk çocuk demeden insanları katlettiler, bizlerde bir farkındalık oluşturmak, dünyaya bir mesaj vermek için burada bulunuyoruz ‘’ dediler. Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel ise ‘’ Neden buradayız diye konuşmasına başladı ve iki Devlet ve bir Millet olmanın bilincini dünyaya duyurmak için buradayız, neden buradayız ahde vefa için buradayız, neden buradayız 30 yıldır işgal ettiği Karabağ’da her türlü rezilliği yapan, zulmü yapan ve savaş kurallarını hiçe sayan,hukuku hiçe sayan Ermenistan’ın yaptıklarına telin etmek için buradayız, neden buradayız dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız, neden buradayız Hz. İbrahim’e su taşıyan karınca misali buradayız, neden buradayız 1916-1918 yılları arasında işgal görmüş, karanlık günler yaşayan Erzurum’un imdadına koşan Azerbaycanlı kardeşlerimizi unutmadığımız için buradayız, bu haklı davalarında Azerbaycan ordusuna zaferler diliyoruz, bu uğurda şehit olan kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz ‘’ dedi.

Yürüyüş için toplanan grup basın açıklamalarının yapılmasından sonra dağıldı. (ŞG-AT)



