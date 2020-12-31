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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Azerbaycan 2021’i sessiz karşıladı

- Azerbaycan 2021’i sessiz karşıladı

ŞEHİRDEN GÖRÜNTÜLER

Havai Fişek Gösterisi Başkent Havai Fişek Yeni Yıl 

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-SAAT KULESİNDEN GÖRÜNTÜ
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( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle 2021'i kutlamalar olmadan karşıladı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de her yıl düzenlenen yeni yıl ve “31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü” kutlamaları yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemlerine takıldı. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle 2021’i karşılayan Azerbaycan’da havai fişek gösterisi yapılmadı. Sıkı önlemlerin alındığı Azerbaycan’da vatandaşlar SMS ile sokağa çıkmak için izin alıyor ve kişilerin grup halinde de gezmesi yasaklanmıştı. Salgına karşı önlemler alınmadan önce Azerbaycan’da her yıl yeni yılın gelişini kutlamak ve sahilden atılan havai fişek gösterisini izlemek için binlerce vatandaş Hazar Denizi sahilindeki Milli Park’a toplanıyordu. Azerbaycan’da yeni yıl nedeniyle 5 Ocak’a kadar resmi tatil ilan edildi.
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