- Azerî Şehit General Heşimov’un ismi Osmangazi’de yaşayacak

-Açılıştan görüntüler

-konuşmalar

-parkın drone görüntüleri



( BURSA ) BURSA



- Ermenistan ordusunun Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Tümgeneral Polat Heşimov’un ismi, Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Mahallesi'nde yaptıran çocuk parkına verildi Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal ederek sivil yerleşim bölgelerini hedef almasına tepki amacıyla tüm hizmet binaları ve kültür merkezlerine Azerbaycan ve Türk bayrakları asan Osmangazi Belediyesi, kardeş ülkeye desteğini sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ekim ayı olağan meclis toplantısında Azerbaycan’a yapılan saldırılarda şehit düşen Azerî General Heşimov’un adının verileceğini açıkladığı parkın açılışı bugün yapıldı. Demirtaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan dev çocuk parkının açılışına Azeri gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Parkın girişine Azerî General Heşimov’un adının yazılı olduğu bir büstte konuldu. Açılışta konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Açılışını yaptıkları parkın bölgenin ihtiyacına çok büyük oranla cevap vereceğini belirterek, Çocuğundan yaşlısına herkesin vakit geçirebileceği çok fonksiyonel bir parkı hizmete açtıklarını söyledi.



Dündar açılışı yapılan parkla birlikte Azerbaycan'da şehit olan General Heşimov'u ismini Bursa'da ölümsüzleştirdiklerini aktarıp, "İki devlet tek millet. Bu kardeşlik dostluk kuvvetli olduğu oranda devletlerimizin hem siyasi hem de ekonomik gücü artacaktır. Bizlere yönelik herhangi bir şiddete, saldırıya kaşı her zaman en güçlü cevabı vereceğiz. Hiç bir çağdaş ülke 40 yıldır bu topraklarda yapılan zulmü görmedi. Ama şimdi değişik oyunlarla o bölgede Ermenistan'ı desteklemeye kalkıyorlar. Tüm oyunlar bozuldu ve inşallah bizler Türkiye milleti, Azarbeycan milleti ve ordusunu sahiplenip oradaki zaferin emin adımlarla ilerlediğini görmüş olacağız" dedi.

Parkın açılışına katılan Azeri misafirlerde şehit Generalin isminin Bursa gibi büyük bir şehirde pir parka verilmiş olmasından son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. (SA-



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