Ayvalık, Yarın Çok Genç Olacak Projesi’ne ev sahipliği yaptı

-Şırnak’tan gelen öğrencilerden Kadir Oruç ile röp.

-Öğrencilere verilen seminerlere ait detaylar

-Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Bünyamin Toroman ile röp.

-Öğrencilere verilen seminerlere ait detaylar

-Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın açıklamaları



( BALIKESİR )- 6 ilden gelen 160 öğrencinin vatan sevgisi BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında, 8 ilden gelen 160 öğrenciye afet ve trafik eğitimleri verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Yarın Çok Geç olacak' projesi kapsamında 8 ilden 15-18 yaş arası 160 öğrenci, düzenlenen gezi ve ziyaretler kapsamında Çanakkale'den sonra Ayvalık’a geldi.Proje kapsamında Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen öğrenciler, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ndeki Sarımsaklı mevkiinde İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Vilayetler Evi’nde konakladı.Program kapsamında yaptıkları kahvaltının ardından tesisin konferans salonunda AFAD tarafından hazırlanan Doğal Afet Eğitim Atölyesi kapsamında Afet Gönüllülük Eğitimi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Güvenli Trafik Eğitimi Atölyesi kapsamında trafik eğitimi gören öğrenciler daha sonra Havran’daki Kocaseyit Köyü’nde Seyit Onbaşı Anıt Mezarı ile Balıkesir Valiliği’ni ziyaret etmek üzere Ayvalık’tan ayrıldı.Şırnak’tan gelen öğrencilerden Kadir Oruç, “Yarın Çok Genç Olacak” projesi kapsamında Ayvalık’ta bulunmaktan hissettiği büyük heyecanı ve duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ben ilk kez Anadolu’nun batısına geldim. Daha önce Mersin, Düzce ve Sakarya’ya gelmiştim. Ama Türkiye’nin en batısına ilk kez geliyorum. Çanakkale’yi görmek en büyük hayalimdi. Çanakkale’yi kulakla işitmek ayrı, gelip de gözle görmek ise bambaşka bir duygu. Atalarımızın ayak bastığı ve savaştığı yerleri gezip görmek beni çok mutlu etti. Bu yüzden de İçişleri Bakanlığı’na çok teşekkür ederiz. Burada aldığımız AFAD’ın ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde bizim için çok yararlıydı” dedi.

Şırnak’tan 19 öğrenci ile proje katılmak üzere geldiklerini anlatan Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Bünyamin Toroman, “Çok heyecanlıyız. Dün Çanakkale’deydik. Çocuklarla birlikte gezdik. Öğrencilerimizin pek çoğu ilk kez yaşadıkları kentin dışına çıktı. Birçoğu ilk kez uçağa bindi. Tüm bunların yanı sıra 103 yıl önce Çanakkale’de yaşanılan destanın tüm ayrıntılarını direkt yerinde gözlemleri ise öğrencilerimiz için bambaşka bir duyguydu. Bu heyecanlarını da bizimle paylaşmaları, bizler için tarifi imkansız bir mutluluktu.” diye konuştu.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise projenin İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çok güzel bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “Biz, 6 farklı ilden 160 öğrencimizi, gencimizi burada misafir etmekten son derece mutluyuz. Dün öğrencilerimiz Çanakkale’deydiler. Bugün de Ayvalık, Havran ve Balıkesir merkezde bir takım etkinlikler gerçekleştirecekler. Çocuklarımız bu sayede ülkemizin güzelliklerini, birlik ve beraberlik halinde yaşamanın ne kadar büyük bir haz olduğunu görecekler. Ülkemiz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bir bütünün parçasıdır. Bu, hep birlikte beraberce yaşattığımız zaman güzelleşiyor.” ifadelerini kullandı.



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