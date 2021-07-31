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Ayvalık’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ayvalık’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Olay yeri detayları

Trafik Kazası Bild Akkale Zincirleme Kaza 

-Kaza yapan araçlardan detay
-Vatandaşlardan detay

( BALIKESİR ) Ayvalık’ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Altınnal Sitesi’nin önünde, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. İki aracın aynı yönde seyri sırasında gerçekleşen kazada, aynı yönden gelen diğer 3 otomobilde bu iki araca çarptı. Zincirleme kazada can kaybı olmazken, araçların içinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (SS-EME-
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