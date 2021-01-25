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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Ayvalık’ta şiddetli yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Yağış sonrasında ilçe merkezindeki tarihi sokakların dere haline dönüşmesine ait detaylar

Hafta Sonu Tarihi Bina Şiddetli Lodos Şiddetli Yağış Elverişsiz Hava 

-Sahil bandında bağlıyken batan ve parçalanan küçük balıkçı teknelerine ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, şiddetli lodos ve yağış etkili oldu.Edremit Körfezi'nde yer alan ilçede gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli lodos ve beraberindeki yağış adeta hayatı felç etti.Ayvalık Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan şiddetli lodos ve kilometrekareye ortalama düşen 20 kilogram yağışı da beraberinde getirdi.Gece ve sabah saatlerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçenin Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.Su birikintileri yüzünden ilçe merkezindeki tarihi binaların bulunduğu sokaklar da geniş dereler oluştu. Sokaklar yayalara geçit vermedi.Cunda Adası güzergahındaki Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular nedeniyle seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı.Eski Otogarda da su birikintilerine neden olan yağış ve şiddetli lodos, ilçenin Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridinde bağlı olan bazı küçük balıkçı teknelerini parçalanarak kullanılmaz hale gelmesine, bazı küçük teknelerin de batmasına neden oldu.Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Ayvalık Belediyesine bağlı ekipler de tıkanan rögarları açma ve suları tahliye çalışması başlattı.Ayvalık ve Edremit Körfezi’nde etkili olan elverişsiz hava şartlarının hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.

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