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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ayvalık’ta polis sahte altın şebekesini suçüstü yakaladı

Ayvalık’ta polis sahte altın şebekesini suçüstü yakaladı

Adliyeye çıkarılan sahte altın şebekesi zanlılarına ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Ayetler Sahte Altın Akalan Harekete Geç Dolandırıcılık 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İzmir’den telefon açtıkları vatandaşlara tarlada gömülü altın bulduklarını ve bunları uygun fiyata satmak istediklerini belirten 6 kişilik bir şebeke kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, İzmir’den değişik vilayetlerde ikamet eden vatandaşları arayarak bir tarladan bir küp dolusu altın ve sikke bulduklarını ve bunları uygun fiyatlara satmak istediklerini belirten sahte altın şebekesi Ayvalık'ta çökertildi. Ayvalık’a gelerek, telefonla irtibata geçtikleri vatandaşlara önce birkaç tane gerçek altın vererek, “Git kuyumcuya kontrol ettir” diyerek vatandaşları güveninin kazanan şebeke, Antalya’dan gelen ve Ayvalık’ta buluştukları E.F.’ye 50 bin lira karşılığında 300 adet sahte sikke ve altın verdi. Antalya’ya giden E.F., altınların sahte olduğunu fark edince Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etti. Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık polisi; Bilecik’ten Bilecik’ten Ayvalık’a gelen ve aynı metotla sahte altın çetesi tarafından dolandırılmak üzere olan M.K. isimli vatandaşa gerçek altınları gösterirken yaptığı suçüstü operasyonla H.B.A , B.K, C.B, M.İ ,K.İ, A.G isimli 6 dolandırıcılık zanlısını 1650 adet sahte altın ve 3 gerçek altın ile ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Ayvalık Adliyesi’ne sevk edildi.
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