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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ayvalık’ta iki kırsal mahalleye Covid19 karantinası

Ayvalık’ta iki kırsal mahalleye Covid19 karantinası

Karantinaya alınan mahallelerin giriş çıkışlarında alınan karantina önlemlerine ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Karantina Bild Kışla 


- Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvalık’a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki vaka ve temaslı sayısının artış ivmesi göstermesi sonucunda Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılmasını önlemek amacıyla saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulaması başlatıldı. Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi
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