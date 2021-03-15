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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta iki kırsal mahalle karantina altına alındı

Ayvalık’ta iki kırsal mahalle karantina altına alındı

Karantina altına alınan her iki mahalle girişlerine kurulan jandarma barikatına ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Karantina Jandarma Yazılı Açıklama Kışla 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri, Covid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alındı. Ayvalık’ta Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ayvalık İlçemize bağlı Kırcalar ve Odaburnu Mahalleleri Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalleler İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla 15.03.2021 Pazartesi günü saat 05.00'den itibaren karantina altına alınmıştır"
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