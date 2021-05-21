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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayvalık’ta fırtına dehşeti...Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü

Ayvalık’ta fırtına dehşeti...Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü

Fırtınadan detaylar

Gard Şiddetli Fırtına Lyon Kamera Nadan 

-ilçeden görüntüler
-batan, batmak üzere olan tekneler
-savrulan tekneler
-tekneden bir kişinin denize uçması
-devrilen ağaçlar
-sahilden detaylar

( BALIKESİR )- Ayvalık’ta fırtına hayatı felç etti- 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknelerinin çoğu fırtınada zarar gördü ya da battı BALIKESİR

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına esnasında batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişi anbean kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in tatil yerlerinden olan Ayvalık’ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk mevkiilerinde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı. İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü.
Ayvalık’ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi. 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşarken, batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişinin görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı. İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.
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