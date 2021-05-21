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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayvalık’ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi

Ayvalık’ta fırtına dehşeti...Dalgalar tekneleri devirdi

teknelerden görüntü

Gard Şiddetli Fırtına Lyon 

-bölgeden görüntü
-detaylar

( BALIKESİR -2) BALIKESİR

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar ve bazı evlerin çatıları uçtu. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in tatil yerlerinden olan Ayvalık’ı kuvvetli fırtına vurdu. Çamlık ve Armutçuk mevkilerinde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü.
Ayvalık’ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi. İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.
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