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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Balıkçı tekneleri parçalandı

Ayvalık'ta fırtına dehşeti...Balıkçı tekneleri parçalandı

Fırtına nedeniyle batan gezi ve balıkçı teknelerine ait detaylar

Balıkçı Teknesi Şiddetli Fırtına Elektrik Enerjisi Hasar Tespit 

-Devrilen ağaçlara ait detaylar

( BALIKESİR -AKTÜEL) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Ayvalık’ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahalleleri'nde ciddi maddi hasar yaşattı. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı. Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarının da bulunduğu bölgeye fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarının kopması sonucunda halen elektrik enerjisinin verilemediği öğrenildi. Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe genelinde birçok ağaç yıkılırken, şu ana kadara gelen bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Meteorolojiye göre; öğle saatlerine kadar sürecek olan şiddetli fırtına ile ilgili Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Afad İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı.
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