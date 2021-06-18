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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayvalık’ta FETÖ şüphelileri kaçak göçmenler gibi denizde yakalandı

Ayvalık’ta FETÖ şüphelileri kaçak göçmenler gibi denizde yakalandı

Yakalanan göçmenlere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Kaçak Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Harekete Geç Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi ile 2 organizatör Sahil Güvenlik tarafından denizde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çıplak ada açıklarında bir botun Midilli'ye doğru ilerlediği istihbaratını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bottaki 9 kişiyi yakaladı. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen 9 kişiden 7'sinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden Y.D. (47), M.U.T. (31), H.E. (31), A.K. (36) ve M.N'nin (34) polislikten ihraç edildiği ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yakalanan zanlılardan Büşra K'nin Bylock kullanıcısı olduğu, Funda Ö.T'nin ise Bursa'da örgüte ait bir yurtta abla olarak çalışmaktan hakkında dava açıldığı ve dosyasının Yargıtay'da olduğu kaydedildi. Zanlının Ankara'daki özel bir eğitim kurumunda Türkçe öğretmenliği yaptığı belirlendi. Ekiplerce yakalanan organizatör M.E.V (25) ve H.E'nin (29) ise 'göçmen kaçakçılığı' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçlarından dosyalarının bulunduğu bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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