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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ayvalık’ta ev yangınındaki sıcak anlar kameralara böyle yansıdı

Ayvalık’ta ev yangınındaki sıcak anlar kameralara böyle yansıdı

Alevlerin görüldüğü amatör kamera kayıtları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Amatör Kamera Kamera Kaydı Ev Yangını Kalp Masajı Elektrik Kontağı 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir tripleks villada çıkan yangında ev sahiplerine ait iki köpek dumanlardan etkilenerek telef oldu. Yanan binanın alevler içindeki hali amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın dünyaca ünlü Cunda Adası’nda Mevlana Caddesi 34. Sokak’ta bulunan Cem Eriştirenoğlu’na ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından meydana gelen bir yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, sırasında ev sahipleri alevlerin arasından dışarı çıkarak canlarını zor kurtardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, polis ve komşuların çabalarıyla söndürülen yangında evde ciddi maddi hasar oluştu. Yangında evin iki köpeği Baldız ve Tarçın dumanlardan zehirlendi. İtfaiye ekiplerinin oksijen maskesi takıp, kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı iki köpek de kurtarılamayarak telef oldu. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından kamera kaydına alındı. Evin üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek oluşan dev alevler evin metrelerce yukarısına kadar çıkıyor. Görüntülerde yangın anında alevlerin oluşturduğu dehşet anları görülüyor.
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