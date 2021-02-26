Ayvalık’ta ev yangını büyümeden söndürüldü

-İtfaiye ekiplerinden detay



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre; saat 19.30 sıralarında ilçe merkezindeki Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesi Sefa Caddesi No: 4 adresinde bir eczanenin üst katında bulunan evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre; evin mutfağındaki açık halde bırakılan fırından çıktığı öğrenilen yangın sırasında evde hiç kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 3 arasöz ve çok sayıda ekiple kısa zamanda müdahale edilerek söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmında hasar oluştuğu öğrenildi. (SS-



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