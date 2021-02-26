Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayvalık’ta ev yangını büyümeden söndürüldü

Ayvalık’ta ev yangını büyümeden söndürüldü

Olay yeri detayları

Ev Yangını Irak 

-İtfaiye ekiplerinden detay

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre; saat 19.30 sıralarında ilçe merkezindeki Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesi Sefa Caddesi No: 4 adresinde bir eczanenin üst katında bulunan evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre; evin mutfağındaki açık halde bırakılan fırından çıktığı öğrenilen yangın sırasında evde hiç kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 3 arasöz ve çok sayıda ekiple kısa zamanda müdahale edilerek söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmında hasar oluştuğu öğrenildi. (SS-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı