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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ayvalık’ta denizde yakalan FETÖ üyelerine tutuklama yağdı

Ayvalık’ta denizde yakalan FETÖ üyelerine tutuklama yağdı

FETÖ üyelerinin adliyeye çıkarılmasına ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Akalan Nani Irak Trol 


- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 kişi ile 2 organizatör, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler nezaretinde adliyeye götürülerek yargılandı. Duruşma sonrasında, H.B. isimli 1 organizatör ve B.K. isimli 1 FETÖ üyesi Adlı kontrol Kararı ile serbest bırakılırken; FETÖ/PDY üyesi ve Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen M.E.V., H.E., Y.D.,M.U.T., F.U.T., A.K., M.N., ve H.E. isimli organizatör tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi. (SS-MŞ)
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