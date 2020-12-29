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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ayvalık’ta Çakmak kırsal mahallesi karantina altına alındı

Ayvalık’ta Çakmak kırsal mahallesi karantina altına alındı

Karantina altına alınan Çakmak Mahallesinin giriş-çıkışındaki jandarma barikatına ait detaylar

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

Karantina Jandarma Bild Kışla 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Çakmak Mahallesi karantina altına alındı. Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Çakmak’ta Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00’den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatıldı. Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenilirken, Ayvalık’ın bir başka mahallesi olan Akçapınar’da süren karantinanın ise sona erdiği bildirildi.
(SS-MŞ)
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